'Niet eenvoudig om Dortmund-spelers klaar te stomen'

Algemeen directeur Hans-Joachim Watzke vraagt zich af of de spelers van Borussia Dortmund de explosies bij de spelersbus van zich af kunnen zetten voordat ze woensdagavond alsnog het veld in moeten voor de Champions League-wedstrijd tegen AS Monaco



"Het was een zeer ernstige en traumatische ervaring voor de spelers, die ze niet zomaar verwerkt hebben. We moeten ze daarbij helpen. Ze waren geschokt", aldus Watzke woensdag tegen de Duitse krant Bild.



"Het complete logistieke verhaal, met een rit in de spelersbus, moeten we vanavond opnieuw beleven. Dat is niet eenvoudig, maar we slaan er ons wel doorheen. We gaan met de ploeg aan de slag." Watzke ziet in dat proces een belangrijke taak voor trainer Thomas Tüchel. "Vooral hij moet ervoor zorgen dat alles snel teruggaat naar het normale. Positief kan zijn dat de ploeg nu nog meer naar elkaar toetrekt."