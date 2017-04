Oproep aan Martinez: "Heb het niveau om opgeroepen te worden"

Roberto Martinez selecteerde voor de vorige interlands tegen Griekenland en Rusland maar liefst 27 spelers, maar toch moest de bondscoach nog heel wat jongens teleurstellen. Eén van hen was bijzonder ontgoocheld dat hij de selectie niet haalde.



"Ik heb het gevoel dat ik het niveau heb om eens bij de Rode Duivels te horen", vindt Theo Bongonda in Het Laatste Nieuws. "Ik speel toch veel in één van de grootste competities ter wereld. Ik hoorde dat ik laatste keer in de voorselectie zat, maar daar bleef het bij. Misschien is het voor een volgende keer."



"Ach, het is niet aan mij om de selectie te maken, maar het wringt een beetje dat sommige spelers die bij hun club op de bank zitten meer aandacht krijgen. De Premier League is blijkbaar interessanter, maar de winnaar van de Champions League komt wel uit Spanje. Ik kan er niet veel aan veranderen natuurlijk. Ik kan alleen maar zeggen dat ik graag eens de kleuren van mijn land wil verdedigen en hopelijk ooit op een groot toernooi."