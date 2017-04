Klaassen: "Elke Ajax-supporter houdt van hem"

Davy Klaassen kijkt uit naar de wedstrijd tegen Schalke 04. Het wordt niet alleen een belangrijk duel in de kwartfinale van de Europa League, maar ook nog eens een herzien met Klaas-Jan Huntelaar.



"Ik heb hem enkele keren meegemaakt bij het Nederlands elftal. Elke Ajax-supporter houdt van hem. Klaas-Jan heeft altijd uitgesproken dat hij nog steeds een Ajacied is. Het kan niet anders of Huntelaar wordt met een warm applaus ontvangen in de ArenA", zo is Klaassen overtuigd.



de middenvelder van Ajax kijkt zelf dus ook wel uit naar de ontmoeting met de spits van Ajax. Of de aanvalsleider ook ooit nog eens terugkeert naar Ajax, is nog altijd afwachten.