Zorgen om Feyenoord: "Het tegenovergestelde lijkt te gebeuren"

Ruud Heus maakt zich enigszins zorgen om Feyenoord. De Rotterdammers staan op dit moment weliswaar nog op de eerste plek in de Eredivisie, toch ziet het er allemaal niet heel rooskleurig uit voor de club uit Rotterdam.



"In deze fase van de competitie moet er iets loskomen bij een elftal, maar het tegenovergestelde lijkt te gebeuren. Dat vind ik onbegrijpelijk, want ze zijn bezig om iets unieks weg te geven. Stress? Druk? Als je bij Feyenoord speelt, moet je daar gewoon mee om kunnen gaan", vertelde Heus aan het Algemeen Dagblad.



In De Kuip moet het zeker anders. "Die Kuip zal zondag een orkaan van geluid zijn. Daar moet je gebruik van maken als speler. Alles moet zondag los. Als de spelers naar de Kuip rijden en ze zien al die mensen en horen hoe het tekeer gaat, dan moeten ze toch denken van: dit is voor ons. Ze moeten zich echt afvragen hoe het kan dat ze in deze situatie terecht zijn gekomen. En zich meteen daarna realiseren dat alles nog te redden is", zo beëindigde de voormalig voetballer zijn relaas.