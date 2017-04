Real Madrid krijgt zeer slecht nieuws: Barça krijgt sterspeler

Real Madrid krijgt verschrikkelijk slecht nieuws. Het ziet er namelijk naar uit dat de grootste rivaal van de club er vandoor gaat met een zeer belangrijke speler. Het is Pierre-Emerick Aubameyang die inmiddels is aangeboden bij Barça, zo meldt Don Balon.



Alhoewel eigenlijk al jaren bekend is dat Aubameyang zijn opa ooit heeft beloofd dat hij op een dag het shirt van Real Madrid zou dragen, lijkt het hart van de aanvaller nu ook wel een beetje uit te gaan naar Barça. Een stap naar Camp Nou ziet de spits van Borussia Dortmund tenslotte wel zitten.



Met zijn actie kan hij tegelijkertijd ook een signaal afgeven aan Real Madrid. Mogelijk dat de Madrilenen nu in actie komen nou ze dit nieuws hebben gehoord.