Ajax-huurling Dijks in onzekerheid over toekomst

Mitchell Dijks heeft geen idee hoe zijn toekomst eruit ziet. De linksback van Ajax wordt sinds de winter uitgeleend aan Norwich City en er was een optie voor definitieve overname als Norwich City zou promoveren. Zo ver lijkt het echter niet te komen.



"Volgende week heeft mijn zaakwaarnemer een gesprek met Stuart Webber (de nieuwe directeur spelersbeleid van Norwich, red.) en dan gaan we verder kijken. Ik heb het hier erg naar mijn zin en heb een leuk huisje midden in het centrum. Het is wat aan de rustige kant, maar dat is goed voor mij. Ook zijn de spelers heel aardig tegen mij", vertelde Dijks aan Eastern Daily Press.



Het is voor Dijks dan ook afwachten of er al dan niet een langer verblijf in zit. De linksachter deed bij Norwich City tot op heden in negen wedstrijden mee.