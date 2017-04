Kansen voor Ajax: "Schalke is niet zo stabiel"

Huub Stevens ziet voldoende kansen voor Ajax tegen Schalke 04. De gewezen trainer was lang actief bij Schalke en is nog altijd ambassadeur van de club.



"Schalke is eigenlijk een beetje een club in ombouw. Met nieuwe spelers, een nieuwe trainer en een nieuwe manager moet de weg omhoog worden ingeslagen. Maar zoiets heeft wel tijd nodig. Deze ploeg is nog niet zo stabiel", zegt hij in Voetbal International



"Schalke zal als Traditionsverein met een heel grote fanatieke supportersschare altijd de potentie houden om onder het onaantastbare Bayern München in de top van de Bundesliga te spelen. Ik denk dat Ajax zeker een kans heeft om de halve finale te halen. Ik schat die kans fiftyfifty."