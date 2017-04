Kieft niet alleen moe ook chagrijnig: "Gewoon een beetje klaar"

Wim Kieft heeft een zware avond achter de rug. De analist van ZiggoSport zat zich namelijk flink op te winden bij Juventus tegen FC Barcelona. Hij werd niet eens alleen moe... "Ik ziet hier een beetje chagrijnig", bekende Kieft.



"Ik word hier niet warm of koud van, van de manier waarop Juventus voetbalt. Spelers als Mandzukic, Khedira, Chiellini, nare spelers uiteindelijk. Al speelden ze in de eerste helft bij tijd en wijle goed voetbal. Het is ook een beetje jammer van Barcelona. Daar hebben we zo veel jaren heel erg van genoten. Dat is gewoon een beetje klaar."



Chiellini had wel een positief punt gescoord bij Kieft. "Het is ook ongelooflijk, de wil om te winnen. Je kunt ervan houden of niet, maar dat is wat hem typeert en ook wat Juventus typeert. Bij Barcelona is dat er niet. Ze worden nooit eens boos op elkaar. Aan het einde staat die Rakitic Mandzukic, die de hele wedstrijd iedereen liep te raken, de kramp uit z'n benen te halen. Dan zeggen we allemaal 'fair play'. Nou, laat hem lekker de pest krijgen."