Barça wacht ook tegen Juventus schieronmogelijke klus in return

FC Barcelona zal opnieuw een wonder moeten verzorgen. Na de bizarre 6-1-zege op Paris Saint-Germain om de 4-0-nederlaag uit het heenduel onschadelijk te maken, moet tegen Juventus een 3-0-achterstand worden weggepoetst.



Met name in de eerste helft kreeg Barça geen grip op het spel van de Italianen en stond Paulo Dybala twee keer helemaal vrij. In beide gevallen wist de spits loepzuiver af te ronden voor de 2-0-voorsprong.



Eenmaal in het tweede bedrijf werd het ook nog 3-0 door een rake kopbal uit een corner door Giorgio Chiellini. Dat was voor Barcelona het teken om toch wat gas te gaan geven en onder meer een handsbal werd over het hoofd gezien waardoor een treffer uitbleef. Een echte vuist maken kon Barça niet en zo bleef het dan ook bij 3-0.