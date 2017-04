Duitse politie tast in het duister na explosies bij Dortmund-bus

De Duitse politie heeft nog geen enkel idee wat de explosies bij de spelersbus van Borussia Dortmund heeft veroorzaakt. Dat heeft een woordvoerder dinsdagavond aan de media laten weten.



Bij de drie explosies raakte verdediger Marc Bartra gewond aan zijn arm. Het duel tussen Borussia Dortmund en AS Monaco, dat om 20:45 uur zou plaatsvinden, is vanwege het incident uitgesteld tot woensdagavond.



Er zou vooralsnog geen enkele reden zijn om aan te nemen dat het gaat om een terroristische aanslag. Ook van hooliganisme is nog geen enkel bewijs.



"De onderzoeken zijn gaande, we wachten af hoe die verlopen", vertelt de politiewoordvoerder. "Eerlijk gezegd hebben we nog geen idee."