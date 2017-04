'Deze speler neemt volgend seizoen de plek in van Guardado'

Johan Derksen begrijpt niet dat Jorrit Hendrix bij PSV op de bank zit. Dat heeft de analist maandagavond bij Voetbal Inside laten weten. De middenvelder kreeg tegen Willem II nog wel speelminuten. Hij mocht in het veld komen voor Bart Ramselaar.



"Ik merk dat het publiek nu partij kiest voor Hendrix. Er zijn spelers bij PSV, die ze voor veel geld gehaald hebben die niet beter zijn dan Hendrix", vertelt de oud-voetballer in het praatprogramma.



Tafgelgenoot Hans Kraay jr. kan zich vinden in de woorden van Derksen. "Volgend seizoen neemt die denk ik de plek in van Guardado. Dan speelt Hendrix vijf jaar als controleur spelen."