"Larsson klaar is voor een overstap naar de Serie A"

Sam Larsson is dé grote smaakmaker bij sc Heerenveen en dat levert natuurlijk een hoop belangstelling op voor de Zweedse aanvaller. De sierlijke voetballer werd al meerdere keren gelinkt aan clubs uit de Serie A en volgens zijn ploeggenoot Stefano Marzo zou dat een mooie stap zijn voor Larsson.



"Ik weet dat Sam aan het flirten was met Atalanta. Hij is de meest getalenteerde speler van ons team en ook een ongelofelijke atleet. Hij traint altijd op z'n best, heeft aandacht voor alle details en zorgt heel goed voor z'n lichaam", vertelt de verdediger aan Si Gonfia La Rete.



"Hij lijkt wel wat op de oude Mertens die van buiten naar binnen trok om uit te halen. Hij is een van de beste vleugelspelers in de Eredivisie en ik ben ervan overtuigd dat hij klaar is voor de stap naar de Serie A", aldus Marzo,