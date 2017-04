KNVB benoemt opvolger voor vertrekkende teammanager Oranje

Fernando Arrabal wordt de nieuwe teammanager van het Nederlands elftal. Hij volgt per 1 december Hans Jorritsma op, die tot die tijd aan de KNVB is verbonden. Dat meldt de voetbalbond dinsdagavond via de officiële kanalen.



De 48-jarige Arrabal is al sinds 2001 in dienst van de KNVB en werkt vanaf 2006 als teammanager van Jong Oranje. Daarnaast coördineert hij het teammanagement van de overige nationale jeugdselecties.



De komende periode staat voor Arrabal in het teken van het inwerken in zijn nieuwe functie bij Oranje. Oud-bondscoach Danny Blind had gehoopt Jorritsma mee te nemen naar het WK in 2018, maar hij besloot zelf zijn contract niet te verlengen.