Nainggolan met heel andere uitleg bij 'dronken disco-incident'

Dat Radja Nainggolan een voetballer van Europees topniveau is, bewijst hij wekelijks als aanjager van AS Roma. Maar de Rode Duivel verschijnt nog iets te vaak in de media met extra-sportieve 'problemen'. Ook nu weer na een discotheekbezoek tussen de interlands tegen Griekenland en Rusland.



Zo meldt Het Nieuwsblad dat de middenvelder dronken achter het stuur werd geplukt. "De ochtend na de interland België-Griekenland is Rode Duivel Radja Nainggolan door de politie uit het verkeer gehaald. Om 7 uur ’s ochtends reed hij op de N70 in Sint-Niklaas met bijna 2 promille alcohol in het bloed. Dat wordt bevestigd door verschillende bronnen", schrijft de krant.



Naar verluidt werd Nainggolan staande gehouden na een bezoekje aan de discotheek Club EXO, die uitgebaat zou worden door een persoonlijk vriend. Ter plaatse diende hij daarom al maar liefst 1200 euro af te tikken, maar de zaak krijgt natuurlijk nog een staartje. Zelf laat Nainggolan overigens uit Italië weten dat 'het allemaal bullshit is' en dat een vriend van hem achter het stuur zat. Diverse politiebronnen denken daar volgens Het Nieuwsblad echter anders over.



UPDATE 18:30 uur

Inmiddels heeft Nainggolan zelf ook gereageerd en blijkbaar zijn de feiten helemaal anders dan zoals eerder beschreven. Hij ontkent niet dat hij moest blazen, wel dat hij zelf reed. "k was helemaal niet dronken, ik had hoogstens een glas te veel gedronken. Bovendien heb ik niet gereden. Een nuchtere vriend van mij zat achter het stuur. Plots kregen we een platte band, waarna die vriend naar zijn nabijgelegen woning is gewandeld om een oplossing te zoeken. Ik heb gewacht achter het stuur in de wagen, waarna een politiepatrouille gepasseerd is en mij heeft laten blazen."



Hier en daar kwam er wel opnieuw kritiek, zo zou de middenvelder zijn job als profvoetballer niet serieus nemen omdat hij tot 's morgens in een discotheek zat. "De wedstrijd tegen Griekenland was pas laat gedaan en het werd die nacht zomeruur. Ik heb gewoon iets gedronken met vrienden, meer was er absoluut niet aan de hand. Dit zogezegde incident is helemaal opgeblazen."



De Rode Duivel verwacht ook niet dat er verdere sancties zullen volgen. "Ik weet niet waarom ze mij hebben laten blazen, want ik zat in een stilstaande wagen, maar ik heb daarna mijn boete betaald. Mijn rijbewijs heb ik nog steeds, ik denk niet dat er nog een gevolg aan komt."



Op Instagram zette hij zijn woorden kracht bij met een foto van hem en zijn rijbewijs:



