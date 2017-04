BAM! In China lijken ze Witsel niet echt te waarderen

Axel Witsel heeft ondertussen vier wedstrijden gespeeld voor zijn Chinese club Tianjin Quanjian. Daarin is al gebleken dat de Rode Duivel bij niet al zijn collega's even goed ligt. Nadat hij in zijn tweede wedstrijd al een gemene trap moest incasseren, was het zondag weer raak.



Tijdens de wedstrijd tegen Yanbian Funde ging Witsel nogal stevig doorjagen op tegenstander Bit-Garam Yoon en dat vond de Zuid-Koreaan duidelijk niet prettig. Hij bedacht Witsel met een duidelijke slag in het gezicht. Onze landgenoot ging meteen tegen de grond, maar de scheidsrechter hield vreemd genoeg de kaarten op zak. Bekijk de beelden hieronder.