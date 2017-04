David Neres maakte de laatste weken al een bijzonder aardige indruk in de hoofdmacht van Ajax. Gelukkig kan hij beter voetballen dan zingen. Want met laatstgenoemde heeft de Braziliaan duidelijk nog wat moeite, al doet hij wel zijn uiterste best!





Neres moet een liedje zingen, Hi Ha Ho 🍴🎵 pic.twitter.com/lEIdPgwbYI — AFC Ajax (@AFCAjax) 11 april 2017