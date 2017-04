PSV-parel blinkt uit in Jupiler League: 'Ik ben een liefhebber'

Hij liet het vorig seizoen en dit seizoen al meermaals zien in de hoofdmacht van PSV, maar gisteren blonk Steven Bergwijn uit in het beloftenelftal. Hij scoorde beide doelpunten in een knappe 2-0 overwinning op mede-hoogvlieger FC Volendam.



Zijn eerste was een geplaatste schuiver, de tweede kwam na een knappe solo. "Het is mooi dat wij deze wedstrijden nu kunnen spelen en negentig minuten kunnen maken", aldus Bergwijn, die tegenover FOX Sports zegt het niet erg te vinden om soms voor een hand vol publiek te spelen op maandagavonden op De Herdgang. "Ik ben een liefhebber en wil altijd voetballen."



Uiteindelijk mocht Volendam absoluut niet klagen met 'slechts' 2-0 op het bord. "We kamen er een paar keer goed doorheen, maar hadden de rust met een voorsprong moeten ingaan. Daarna zijn we goed doorgegaan. Dit was een lekkere wedstrijd", besluit Bergwijn.





FC Volendam krijgt vanavond geen grip op Steven Bergwijn, die hier zijn tweede van de avond maakt. 💪 #jpsvol pic.twitter.com/PzzngeEUR2 — FOX Sports (@FOXSportsnl) 10 april 2017