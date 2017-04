"Zelfs nog goed denkbare scenario's dat PSV kampioen wordt"

Met nog vier duels voor de boeg denkt het gros dat Feyenoord kampioen wordt. Het verschil met Ajax is in de laatste weken echter geslonken tot nog slechts één schamel puntje. Een kampioensdrama zoals vorig jaar lonkt.



Columnist Martijn Neggers vertelt in zijn relaas voor VICE Sports dat hij gek is op dit soort scenario's. "De kans is groot dat Feyenoord kampioen wordt, maar de kans is ook groot dat Ajax het wordt. Uiteindelijk zijn er zelfs nog scenario’s, die heel goed denkbaar zijn, dat PSV het nog wordt. In alle drie de gevallen weet ik niet wat er gaat gebeuren in Rotterdam, maar dat er – zeker in de laatste twee scenario’s – nog jarenlang over nagepraat gaat worden, mag als een paal boven water staan", schrijft Neggers.



"Maar toch. Zo’n kampioensdrama, daar kan ik voor één keertje best wel zonder. Als Feyenoord dit jaar geen kampioen wordt, wordt het de komende dertig jaar geen kampioen meer. Misschien wordt het dan wel nooit meer kampioen. Dus hoop ik dat die vier potjes – op de laatste benen – nog net goed gaan, komende weken. Dat, en verder hoop ik natuurlijk dat PEC Zwolle, Sjaak Swart indachtig, heerlijk degradeert."



