Bertrand Traoré is dit seizoen vaak bekritiseerd, maar de afgelopen weken maakt hij een goede indruk als spits van Ajax. Er is dan ook een discussie gaande of de Chelsea-huurling moet blijven staan of toch weer plaats moet maken voor Kasper Dolberg.



AD-journalist Sjoerd Mossou vindt dat Dolberg op de langere termijn nummer één is, maar vindt het verstandig om Traoré op dit moment te laten staan. Kenneth Perez is het oneens met die stelling. "Never change a winning team, daar ben ik helemaal geen voorstander van", zo oordeelde de Deen in Natafelen.



De analist en oud-speler van Ajax vervolgde: "Als je je kunt verbeteren, ondanks dat je gewonnen hebt en in een flow zit, moet je dat doen. Traoré vond ik goed, maar dat was in twee wedstrijden. Dolberg was over een langere periode beter. Hij is ook een betere spits voor Ajax."