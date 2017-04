'Niet meer het Oranje van Robin van Persie'

Aanvaller Jürgen Locadia kwam zelf nog nooit uit voor het Nederlands elftal. Toch vindt hij het vervelend om te zien dat het zo slecht gaat met onze 'nationale trots'. De spits van PSV stelt echter dat we kwalitatief gezien gewoon een flinke pas op de plaats gemaakt hebben.



In gesprek met De PSV Supporter zegt Locadia: "In balbezit ging het nog goed, maar er konden weinig kansen gecreëerd worden. Het is in ieder geval niet meer het Nederlands elftal van Ruud van Nistelrooij en Robin van Persie."



De aanvaller kwam wel uit voor de diverse jeugdelftallen van de KNVB, maar voor het grote Oranje heeft hij nog nooit gespeeld. En dat betekent dat Locadia in principe ook nog voor het nationale team van Curaçao zou kunnen kiezen. "Ik heb er via via wel wat over gehoord, maar ik ben niet persoonlijk benaderd door de bondscoach en ik heb ook geen direct contact met de bond gehad. Het is op dit moment niet aan de orde."