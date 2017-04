'Schalke: wij willen speler Ajax kopen'

Ajax speelt op donderdagavond in de eigen Amsterdam ArenA tegen Schalke 04. Daarbij zullen de Duitsers naar verluidt met extra veel interesse kijken naar één speler van de Amsterdammers. Volgens diverse media zou middenvelder Davy Klaassen namelijk in de concrete belangstelling staan van de ploeg uit Gelsenkirchen.



Dat dit nieuwtje op dinsdagmiddag naar buiten komt, lijkt natuurlijk een beetje op een trucje van de ploeg van onder meer de Nederlandse spits Klaas-Jan Huntelaar. Toch zijn er media, waaronder Calciomercato, die stellen dat Schalke inmiddels navraag heeft gedaan naar de situatie van Klaassen bij technisch manager Marc Overmars van Ajax. Over een aantal weken zouden de Amsterdammers een concrete aanbieding mogen verwachten van de ploeg uit de Bundesliga, want die zou al hebben aangegeven: wij willen Klaassen kopen.



Schalke speelt donderdag dus tegen Ajax en Huntelaar vertelde daar eerder over: "Wat ik bij de club hoor, is dat men best positief is over het bereiken van de halve finale. Niet dat we Ajax wegblazen, maar normaal gesproken wint een club uit de Bundesliga van een Nederlandse ploeg. Of dit niet bepaald het beste Schalke is geweest waarin ik heb gespeeld? In het begin speelden we Champions League en nu moeten we vechten om Europa League-voetbal te halen, dus dat geeft wel een beeld hoe het is gelopen."