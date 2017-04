Op dinsdagavond is het al weer tijd voor een paar kwartfinales in de Champions League. Juventus speelt tegen FC Barcelona voor eigen publiek in Turijn en dat is een bijzondere ontmoeting voor vleugelverdediger Dani Alves. De Braziliaan stond een jaar geleden immers nog onder contract in het Camp Nou-stadion.



Voetbal International citeert de back over zijn vertrek bij Barça. "De club veranderde en ik voelde me vaak aangevallen. Daarom zocht ik mijn geluk ergens anders. Door het zwart-witte shirt vond ik dat. Ze zullen me missen bij Barcelona. Ik bracht vreugde in de kleedkamer."



In 2015 speelden de beide teams nog tegen elkaar in de finale van het miljoenenbal. Coach Massimilliano Allegri vertelt echter: "Het team is veranderd. Het zelfvertrouwen is gegroeid en het besef van de belangen in de Champions League is meer aanwezig. Dat kunnen we nu laten zien tegen Barcelona, dat defensieve zwakheden kent." De Italiaan verwacht veel van twee spelers: "Ik denk dat Dybala en Neymar in de nabije toekomst de dienst uit zullen maken als beste spelers."