Krul: geen zin om daarover na te denken

Tim Krul kwam in de eerste seizoenshelft op huurbasis uit voor Ajax, maar in de Amsterdam ArenA kreeg hij eigenlijk helemaal geen speeltijd. Dat is wel anders in het AFAS Stadion bij AZ, maar over een aantal maanden loopt het huurcontract van Krul in Alkmaar natuurlijk al weer af.



In gesprek met AZ Fanpage vertelt de sluitpost over zijn toekomst: "Ik heb niet zo'n zin om daar nu al over na te denken. Ik heb nog een contract voor een jaar bij Newcastle. Dat is hoe het zit. Maar ik focus me liever op de komende wedstrijden met AZ."



Krul blijkt nog geregeld te spreken met de manager van Newcastle United, Rafael Benitez. "We spreken elkaar best vaak en hij houdt ook alles goed in de gaten. Het is alleen maar een extra motivatie om hier wedstrijden te winnen. Natuurlijk hoop ik dat Newcastle promoveert. Ze staan nu tweede achter Brighton, maar uiteindelijk is promotie het belangrijkste. Als ze spelen probeer ik te kijken en zit ik als supporter voor de televisie."