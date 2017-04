'Moet mijn rijbewijs nog halen, maar zat wel bij Oranje'

Het gaat bijzonder hard met de voetballoopbaan van centrumverdediger Matthijs de Ligt. Tegen FC Kopenhagen in de Europa League speelde hij een zeer sterke wedstrijd en als resultaat daarvan werd hij opgeroepen voor het Nederlands elftal, wat overigens wat minder ging. Ook De Ligt zelf weet dat hij grote sprongen maakt.



In gesprek met de Volkskrant zegt de stopper: "Als ik me bedenk wat mijn status was in het begin van dit seizoen en waar ik nu sta, denk ik: jeetje, wat is het hard gegaan. Ik moet mijn rijbewijs nog halen, maar werd al wel opgeroepen voor het Nederlands elftal. Als je in een roes zit en je kansen pakt, heb je niet het idee dat het heel raar is."



In Sofia maakte De Ligt een verschrikkelijke avond door bij Oranje. De Nederlander ging twee keer in de fout, wat resulteerde in twee tegendoelpunten van Bulgarije. "Het hoort bij het proces om een betere voetballer te worden. Het zijn flinke tikken. Maar ik krijg ze liever nu dan later in mijn carrière. Je kunt pas over een bepaalde periode vaststellen of deze tegenslagen mij een betere speler hebben gemaakt."