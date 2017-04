'Belangrijke Feyenoorder wil vertrekken uit Rotterdam'

De algemene verwachting is toch dat er ook bij Feyenoord wat zal gebeuren in de aankomende zomertransferwindow. Terence Kongolo heeft een aantal clubs achter zich aanzitten en datzelfde geldt voor Rick Karsdorp en Tonny Vilhena. Volgens de Engelse media zint keeper Brad Jones echter eveneens op een (vrije) transfer.



Jones werd een jaartje geleden voor één seizoen vastgelegd door technisch manager Martin van Geel van Feyenoord, maar dat betekent wel dat hij over een paar maanden transfervrij is. De Engelse pers gelooft dat de sluitpost zijn zinnen gezet heeft op een transfer naar Engeland, waarbij men in het midden laat of dat naar de Premier League of de Championship zal zijn.



De Australiër speelde tussen 2001 en 2015 al in Engeland en dat land ziet hij naar verluidt gewoonweg als zijn thuis. Jones stond lang onder contract bij de Premier League-topclub Liverpool, maar kwam ook uit voor Bradford City, waarna hij bij NEC in Nijmegen belandde. Ook uit de Eredivisie schijnt er behoorlijk wat interesse te zijn voor de doelverdediger: onder andere FC Twente en AZ houden zijn situatie in de gaten.