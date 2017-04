Dit internationale topteam is gratis op te halen!

Over ruim tweeënhalve maand is het voetbalseizoen officieel afgelopen. Op 30 juni lopen ook talloze contracten af in de voetballerij en dat geldt ook voor een aantal uitstekende spelers. SoccerNews.nl stelde een gratis op te halen elftal samen.



We openen het transfervrije elftal met een geroutineerde doelman Iker Casillas staat sinds enkele jaren onder contract bij FC Porto, nadat hij jarenlang de nummer één van Real Madrid was. Volgens de eerdere lezing gaat de Portugese topclub zijn aflopende verbintenis 'gewoon' verlengen, maar dat werd al een maand geleden geroepen en sindsdien is er nog geen witte rook waarneembaar.







Casillas speelde in Madrid een tijdje samen met Pepe , die deze zomer eveneens een transfervrije status geniet. De Portugees leek op weg naar China, maar opteert nu naar verluidt toch voor een langer verblijf in Europa vanwege het WK 2018 in Rusland. Op links kiezen we voor Sead Kolasinac van Schalke 04, waar Pablo Zabaleta van Manchester City een plek op rechts krijgt.







We blijven even bij City, want de club van manager Pep Guardiola lijkt nog een gelouterde speler transfervrij kwijt te raken. De Ivoriaanse middenvelder Yaya Touré dreigt na een bewogen seizoen de deur van het Etihad Stadium achter zich dicht te trekken. In dezelfde linie reserveren we ook een plekje voor Tiago (Atlético Madrid) en ex-VVV'er Keisuke Honda (AC Milan).







Er zijn nog vier plekjes over in dit samengestelde elftal en die willen we vrijhouden voor de spitsen. Voor onze landgenoot Klaas-Jan Huntelaar bijvoorbeeld. Het ligt voor de hand dat de spits vertrekt bij Schalke 04 en Ajax een lijntje uitgooit, maar zoals Peter Bosz al aanhaalde: kan hij leven met de beoogde rol in Amsterdam? Huntelaar zal daar eens goed over moeten nadenken.







We gaan verder met een andere onmisbare oud-Ajacied. Het gaat dan natuurlijk over Zlatan Ibrahimovic , die na één seizoen Manchester United voor een belangrijk besluit staat: verlengen of toch nog één mooie uitdaging aangaan in het slot van zijn loopbaan. De Amerikaanse Major League Soccer (MLS) geldt als mogelijke bestemming. We sluiten af met Fernando Torres (Atlético Madrid) en Mario Balotelli (OGC Nice, gehuurd van Liverpool).







Welke spelers moeten kiezen voor contractverlenging en wie moet welke transfer maken? Praat mee!