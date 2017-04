PSV'er onzeker over toekomst: "Zal snel duidelijk worden"

Luuk Koopmans heeft zich goed staande gehouden in het Jupiler League-duel tussen Jong PSV en FC Volendam (2-0). Na een schouderoperatie is de sluitpost inmiddels weer uitstekend in vorm, zo bleek maandag op De Herdgang.



"Ze zeggen wel eens dat je na een blessure sterker terug kunt komen en ik hoop dat dat ook op mij van toepassing is. Ik heb er in ieder geval alles aan gedaan", zo vertelt Koopmans in het Eindhovens Dagblad. Zelf genoot hij volop. "Op de eerste plaats vanwege het voetbal. We hadden vanavond een heel gretige ploeg, met allemaal spelers die fris en aanvallend speelden en we hadden daarnaast onze organisatie ook goed op orde."



Koopmans weet dat PSV naast Jeroen Zoet en Remko Pasveer in Hidde Jurjus en Yanick van Osch nog meer keepers in huis heeft. Met nog één jaar contract is zijn toekomst onzeker. "We maken eerst het jaar goed af en daarna zal ongetwijfeld snel duidelijk worden hoe het verder gaat."