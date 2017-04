De Jong spreekt zich uit: "Altijd in blijven geloven"

PSV is dit seizoen al meermaals afgeschreven, maar staat nog altijd 'maar' op vijf punten achterstand van koploper Feyenoord. Met nummer twee Ajax is het gat vier punten. Wat is er nog mogelijk?



Na de 5-0 overwinning op Willem II en het 2-2 gelijkspel van Feyenoord bij PEC Zwolle is er toch weer een sprankje hoop in Eindhoven. Aanvoerder Luuk de Jong wil daar nog niet over nadenken. "We richten ons op de tweede plek", zo laat hij optekenen in De Volkskrant.



Het gat is natuurlijk relatief groot met nog vier duels te gaan, maar nog zo'n speelronde en opeens is alles weer mogelijk. Of PSV toch nog voor het kampioenschap gaat? "Als er een kans bestaat, moet je er altijd in blijven geloven. Maar de doelstelling is nu om tweede te worden."