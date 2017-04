Red Bull gelinkt aan Twente: "Ben ook niet zo conservatief"

Volgens de KNVB is het regeltechnisch niet mogelijk en de clubleiding ziet het idee niet zitten, maar columnist Özcan Akyol zou het best begrijpen als Red Bull de leiding neemt bij FC Twente. Volgens hem hadden de Tukkers kunnen profiteren van zo'n deal.



"Ik denk dat clubs die het financieel heel moeilijk hebben zoals FC Twente, die kunnen er best gebaat bij zijn", zei Akyol zondag in Studio Voetbal. "Ik ben ook niet zo conservatief daarin. Vooral met zo'n onderneming als Red Bull, die willen wel verantwoord ondernemen. Dat is wat anders dan wanneer een sjeik komt uit Koeweit of een Russische Zwitser zoals bij Roda JC. Dat is zo ondoorzichtig."



Akyol verwijst naar Volkswagen bij VfL Wolfsburg. "Je weet met wie je te maken hebt. Maar als we gaan kijken naar ADO met meneer Wang... Ook dat is ondoorzichtig en niet transparant. (...) Je kan nu heel populistisch zeggen van: nee, wij verkopen onze ziel niet, wij zijn uniek en zo. Maar als je straks geen cent meer te makken hebt en de club is op sterven na dood, dan moet je toch die keuze gaan maken denk ik."