Spitspositie Ajax wekt discussie: "Moment natuurlijk kiezen"

Sjoerd Mossou adviseert Ajax-trainer Peter Bosz om in het Europa League-duel met Schalke 04 te kiezen voor Bertrand Traoré. De huurling is volgens hem een betere optie dan Kasper Dolberg, die overigens nog een vraagteken is voor komende donderdag.



"Dolberg moet normaal gesproken in de spits, dat is geen discussie", stelt de journalist van het Algemeen Dagblad in Natafelen. Er is alleen een maar: "Ik snap dat je aan Traoré vasthoudt. Hoe je went of keert: hij heeft goed gespeeld. Het moment zou ik natuurlijk kiezen. Er komt vanzelf een moment om voor Dolberg te kiezen."



Leo Driessen vult aan: "Je zou hooguit kunnen zeggen dat Peter Bosz luxeprobleem heeft. Dat is alleen maar mooi." In zijn ogen moet simpelweg het beste elftal spelen. "Je kunt de halve finale van de Europa League halen. Dat kan tegen Schalke. Je bent niet kansloos. Je moet er vol voor gaan."