"Dat heeft FC Groningen nodig om weer mee te kunnen doen"

FC Groningen dreigt na de 4-3 uitnederlaag bij ADO Den Haag de play-offs voor Europees voetbal te moeten vergeten. Trainer Ernest Faber oordeelde na afloop hard richting zijn spelers, maar de vraag is of zij wel (veel) beter kunnen dan dit seizoen.



"De crux zit hem bij FC Groningen in de spelersgroep. Die is van doorsnee kwaliteit", schrijft clubwatcher Jan Mennega in het Dagblad van het Noorden. "Faber worstelt daarmee. Hij had verwacht een selectie met meer kwaliteit onder zijn hoede te zullen krijgen toen hij vorig jaar met de club in zee ging."



"En de supporters worstelen daar eveneens mee", zo concludeert de journalist van de regionale krant. "Zij hebben ook een aantal topjaren meegemaakt, kunnen het maar moeilijk verkroppen dat het nu zoveel minder gaat en blijven weg bij de thuiswedstrijden."



Mennega ziet 'te veel missers' onder de aankopen. Toch is de oplossing relatief simpel: "Twee spelers met extra kwaliteiten heeft FC Groningen nodig om weer mee te kunnen doen met clubs als FC Utrecht, AZ, Vitesse, FC Twente en sc Heerenveen, een soepel scorende spits en een creatieve middenvelder."