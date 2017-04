Opluchting bij geschrokken Willem II: blessure valt mee

Goed nieuws bij Willem II: de blessure van Dries Wuytens lijkt mee te vallen. De verdediger viel zondag in de met 5-0 verloren uitwedstrijd tegen PSV uit met een hoofdblessure.



Wuytens botste in Eindhoven met teamgenoot Obbi Oulare een wond boven de wenkbrauw op. De Belg bleek niet in staat om het duel uit te spelen en moest zich op zeven plaatsen laten hechten. Maandag had hij nog veel hoofdpijn, maar woensdag lijkt hij de training weer te kunnen hervatten.



De Willem II'er hoopt zondag tegen Go Ahead Eagles weer te kunnen spelen, zo meldt het Brabants Dagblad. Een dag eerder lijkt Wuytens verlost te worden van zijn hechtingen. Het is nog onduidelijk of Guus Joppen (kuitblessure) wel in actie kan komen voor de ploeg van trainer Erwin van de Looi.