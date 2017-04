Trio landen stelt zich als eerste kandidaat voor uniek WK

Drie landen hebben zich kandidaat gesteld om het WK van 2026 te organiseren. Het trio is vooralsnog als enige in de race om de organisatie op zich te nemen.



In 2026 mogen 48 verschillende landen deelnemen aan het WK. Zes jaar eerder maakt de wereldvoetbalbond FIFA bekend welk land of landen de organisatie op zich mogen nemen. Het trio heeft aangeboden om zestig van de tachtig duels af te werken in Amerika, waar Canada en Mexico de resterende duels eerlijk verdelen.



De Verenigde Staten mochten het WK ook al organiseren in 1994, waar een recordaantal toeschouwers (gemiddeld) uiteindelijk Brazilië zag triomferen. Mexico was zelfs al tweemaal aan de beurt: 1970 (winnaar Brazilië) en 1982 (winnaar Argentinië). Canada organiseerde het toernooi bij de mannen nog nooit.