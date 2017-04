NEC tikt pareltje op de vingers na kritische Ajax-analyse

Ferdi Kadioglu is op zijn vingers getikt door zijn teamgenoten en hoofdtrainer Peter Hyballa. De pas zeventienjarige middenvelder was kritisch op NEC na de 1-5 thuisnederlaag tegen Ajax, zo meldt De Gelderlander.



Kadioglu verklaarde in gesprek met FOX Sports zich te schamen voor diens aanwezigheid op het veld. "Het leek wel een FIFA-spelletje. Ze konden zo door onze verdediging lopen", zo zei de jeugdinternational in al zijn frustratie. Hij voegde toe: "Er moet wel iets gaan veranderen hier."



Kadioglu kwam halverwege als invaller binnen de lijnen en tekende op fraaie wijze voor de eretreffer. Tijdens de nabespreking is de tiener door zijn teamgenoten en de trainer gewezen op zijn verantwoordelijkheid door te stellen dat hij te ver is gegaan. Er is geen boete of andere straf uitgedeeld.