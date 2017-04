Boek Munsterman dankzij Twente-aanhang nu al een rel

Het boek 'Rood Bloed' ligt nog niet eens in de winkel, maar nu al zorgt deze voor een hoop ophef. Supporters van FC Twente delen op internet massaal een pdf-bestand met daarin de inhoud en de Joop Munsterman dreigt nu met juridische stappen.



Munsterman kijkt in het desbetreffende boek terug op zijn periode bij FC Twente en trapt daarin na richting een aantal personen. De oud-voorzitter krijgt nu ook nog eens te maken met een 'ongehoorde' illegale verspreiding. "Het is op z’n minst een schending van het auteursrecht", zo citeert TC/Tubantia.



Door het massaal delen via internet dreigen Munsterman en consorten veel geld mis te lopen. De bestuurder noemt oud-commissariss Joop de Winter het lek na een tip van 'iemand van FC Twente'. "Dat kan natuurlijk niet. Ik begrijp niet wat zijn drijfveer is om dat te doen."



Een aantal mensen heeft een inzage-exemplaar ontvangen, waaronder ook FC Twente. Overigens weerspreekt De Winter dat hij het lek is.