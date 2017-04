Topaankoop voor Vitesse: "Hij brengt ervaring en persoonlijkheid"

Vitesse maakte eind vorige week de komst van Heracles Almelo-captain Thomas Bruns rondt. Hij komt na dit seizoen over en tekende voor vier seizoenen.



Technisch directeur Mo Allach reageert, nadat Bruns zijn medische keuring heeft doorstaan: "Terwijl de focus ligt op het succesvol beëindigen van dit seizoen, kijken wij ook vooruit om de selectie volgend jaar wederom op peil te hebben. Met Thomas halen we een speler die goed past bij onze speelwijze. Hij brengt de nodige ervaring en persoonlijkheid met zich mee en weet wat er van hem gevraagd wordt in de Nederlandse competitie. Wij zijn dan ook erg blij dat hij voor Vitesse gekozen heeft", aldus Allach op de clubwebsite.



Bruns zelf vult aan: "Ik heb geweldige jaren gehad bij Heracles Almelo. Ik heb in Almelo mijn debuut in het betaald voetbal mogen maken en we hebben Europees voetbal gespeeld. Na 6,5 jaar bij Heracles voelde het als een goed moment voor een volgende stap. Ik heb de tijd genomen om na te denken over mijn toekomst. De visie van Vitesse spreekt mij ontzettend aan."



"Ik denk dat ik met mijn voetbalkwaliteiten goed bij de club pas. Daarnaast ken ik trainer Henk Fraser nog van mijn tijd bij Jong Oranje, waar ik prettige herinneringen aan heb overgehouden. Ik heb gekozen op gevoel. Vitesse is de club die mij het meeste aanspreekt."