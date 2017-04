Kashia: 'Van Wolfswinkel is irritant'

Ricky van Wolfswinkel was afgelopen weekend de grote man, met 3 goals in de zege op sc Heerenveen. Hierdoor kan 'Hatt-Ricky' nog altijd topscorer van de Eredivisie worden dit seizoen.



Ploeggenoot Guram Kashia noemt de spits 'erg irritant'. "Ricky is echt een pain in your ass. Zoals hij speelt, traint hij ook. Je kan niet relaxen. Hij heeft een geweldige techniek in het gebruiken van zijn lichaam, waarmee hij je net even uit balans brengt bij een lange bal bijvoorbeeld. Hij bezorgt ons punten", vertelt de Georgiër aan Telesport.



Kashia heeft zelf naar eigen zeggen echter weinig moeite met Van Wolfswinkel op trainingen. "Tegen mij heeft hij geen schijn van kans. Ik zeg hem vaak: kom op Ricky, maak het me wat moeilijker. Maar zonder dollen, als je zoveel goals maakt bij Vitesse ben je echt goed."