Enorme opsteker voor Feyenoord vanuit lappenmand

Goed nieuws voor Feyenoord: Terence Kongolo maakt maandag zijn comeback in het shirt van de Rotterdammers. De verdediger verschijnt om 15:00 uur aan de aftrap van het uitduel van de beloften tegen Jong ADO Den Haag.



Kongolo viel onlangs uit in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam (1-0 nederlaag) en kwam sindsdien niet meer in actie. De verdediger werd in deze duels vervangen door Miquel Nelom, die weinig indruk wist te maken. Voor de fans is het nieuws rond de eerste man op die plek dan ook heugelijk nieuws.



Overigens is Kongolo niet de enige bekende naam aan de aftrap in Den Haag. Ook spelers als Kenneth Vermeer, Lucas Woudenberg en Marko Vejinovic komen in actie voor Jong Feyenoord.



Update 17:50 uur

De rentree van Terence Kongolo is uitstekend verlopen. Tijdens de 45 minuten die hij meespeelde bij de beloftes, is er geen complicatie opgetreden. Nu is het wachten op de reactie; als er geen terugslag volgt, zou hij zondag al inzetbaar kunnen zijn tegen FC Utrecht.





Opstelling Feyenoord 2 | Vermeer; Hamer, Dammers, Kongolo, Woudenberg; Vejinovic, Janga, Sinteur; Hansson, Vente en Robertha. — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 10 april 2017