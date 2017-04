Het regende complimenten bij sc Heerenveen in de eerste maanden van het seizoen, maar sinds november presteert het elftal niet of nauwelijks beter dan de degradatiekandidaten. Trainer Jurgen Streppel wijt de magere prestaties aan een karakterprobleem.



"De jongens moeten veel meer geloven in wat ze kunnen en vol overtuiging doen wat is afgesproken", zo stelt Streppel na de 4-2 nederlaag bij Vitesse in de Leeuwarder Courant. "Na de eerste vijf minuten zetten we op halve kracht druk, waren we steeds te laat. Als je elke keer op zoveel meter staat te dekken... Het was apathisch."



Het karakter van bepaalde spelers is dus een probleem. "Karakters kun je niet veranderen, maar wel bijsturen. Het is heel belangrijk dat je als speler van je eigen fouten leert. Leer je niet, dan is Heerenveen je eindstation. Dan mag je gewoon heel blij zijn dat je bij deze club speelt."