'Belgisch supertalent op weg naar Franse topclub'

AS Monaco is dit seizoen zeer sterk bezig en de Franse topclub zal ongetwijfeld een aantal spelers zien vertrekken. Het zou de grootste kanshebber zijn om een sterkhouder van Anderlecht aan te trekken.



Volgens L'Equipe maakt AS Monaco de grootste kans om Youri Tielemans weg te halen bij Anderlecht. Afgelopen zomer deden ze al een bod op de Rode Duivel, maar Anderlecht weigerde dat.



Monaco zal geen probleem hebben om de transfersom van 25-30 miljoen euro op te hoesten. Fabinho en Tiémoué Bakayoko lijken de Monegasken voor grof geld te verlaten en Tielemans is een prioriteit voor Monaco. Tielemans zou AS Monaco als een ideale tussenstap zien, want een Europese topclub zou ook zijn kansen op het WK verkleinen.