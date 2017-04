Faber fileert ploeg: 'Wegwezen, ga niet betaald voetbal spelen'

Het FC Groningen van Ernest Faber is bezig aan een bijzonder teleurstellend seizoen. De ploeg uit Groningen ging zaterdag met 4-1 onderuit tegen ADO Den Haag en dat leverde een woedende Faber op.



De trainer fileert zijn eigen spelers. "We geven in een kwartier alles weg", begint Faber in gesprek met de Leeuwarder Courant. "Als je het laat lopen, houd dan lekker op. Wegwezen. Houd op man, ga wat anders doen, ga niet betaald voetbal spelen. We hebben als een stel oude wijven staan te verdedigen. Ik dacht dat Sinterklaas niet bestond. Nou, hij is vanavond hier herboren."



"Ik vraag geen bijzondere dingen, alleen maar om je werk te doen. Ze hebben veel vrijheid aan de bal, maar verdedigend zijn er natuurlijk wel afspraken. Maar als je zó laks met die afspraken omgaat. Als dat de ambitie is om iets te laten zien richting de plaatsen omhoog, moet je heel hard gaan nadenken. We steken er veel tijd in, hebben er hard voor gewerkt... Dit kan niet, dit vind ik heel erg."