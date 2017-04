Ajax haalt woede op de hals met deze 'arrogante' tweet

Door het puntenverlies van Feyenoord is het gat tussen Ajax en de koploper nog maar één punt. In Amsterdam is men dan ook weer vol vertrouwen. Het officiële Twitter-account strooit nog wat zout in de Rotterdamse wonden met de onderstaande tweet, en die kan lang niet iedereen waarderen..





Lekker Studio Sport kijken vanavond Ajacieden? pic.twitter.com/xwE3x5OtFT — AFC Ajax (@AFCAjax) 9 april 2017