Anastasiou reageert op puntendeling met AZ

Roda JC pakte vandaag knap een belangrijk punt op bezoek bij een tam AZ. Trainer Yannis Anastasiou is dan ook content met de prestatie van zijn ploeg.



"We wilden alles uit deze wedstrijd halen. AZ is kwalitatief beter dan wij. Ze hebben naast de gemiste strafschop nog veel meer kansen niet benut, maar dat levert ons een belangrijk punt op", zegt Anastasiou na afloop bij FOX Sports. "We krijgen nu nog vier heel belangrijke wedstrijden. Daar moeten we ons volledig op focussen."



Doelman Benjamin van Leer was de grote uitblinker. Hij stopte onder meer een penalty. "Hij heeft dit seizoen zeker stappen gemaakt en heeft zich goed ontwikkeld. Zulke reddingen geven vertrouwen aan het team."



En over de penalty-oorzaak zegt Anastasiou tot slot: "Hij gaf hem pas nadat alle spelers van AZ gingen protesteren. Hij kan het toch zelf ook zien? Spelers roepen zoveel. Als we daarnaar gaan luisteren, waarom hebben we dan nog scheidsrechters nodig?"