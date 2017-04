Trefzekere Berghuis: wist niet dat hij af was gehaakt..

Steven Berghuis scoorde vandaag twee doelpunten voor Feyenoord, maar het mocht niet genoeg zijn voor een zege bij PEC Zwolle (2-2). De aanvaller baalt dan ook behoorlijk van het puntenverlies, maar hij blijft positief.



"Het is gewoon slecht", doelt hij met name op het openingskwartier, waarin Feyenoord al snel met 2-0 achter kwam. "Nu maken we wel de aansluitingstreffer waardoor wij energie krijgen."



"We waren een beetje ongelukkig. Hij viel net niet lekker. Maar we gingen er wel voor. Daarom moeten we ook positief blijven. Ik heb een goed gevoel bij deze groep. Het heeft niks te maken met scherpte voor de wedstrijd."



Berghuis gelooft nog altijd heilig in de Coolsingel. "Ik voel me verantwoordelijk voor Rotterdam." Nicolai Jörgensen werd gemist. "Het ging vrij snel. We waren al aan het omkleden om naar buiten te gaan. Ik wist niet dat hij af was gehaakt. Ik wil winnen met Feyenoord."