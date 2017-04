PSV komt met de schrik vrij: "Waar is die doellijntechnologie?"

De score bij PSV tegen Willem II is na 45 minuten spelen 1-0. Dat had echter niet zo moeten zijn, want middenvelder Thom Haye maakte een werkelijk geweldig doelpunt voor de Tilburgers. De goal werd echter niet toe gekeurd, omdat het onduidelijk was of de bal de doellijn had gepasseerd.. Beelden wijzen uit van wel, dus Willem II is een doelpunt onterecht afgenomen.





Het is rust in Eindhoven. PSV leidt met 1-0, maar ook op deze onscherpe foto is te zien dat de bal van Haye over de doellijn was. #psvwil pic.twitter.com/Yg0Bh2oPnH — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) 9 april 2017

Wereldgoal Haye onterecht afgekeurd. Alles moet eerlijker, dan dit seizoen allemaal doellijntechnologie of niemand !! — Arno Arts (@arnoarts10) 9 april 2017

PSV zwijnt vooralsnog. Zuiver doelpunt van Haye wordt afgekeurd. Iets met sigaar. #psvwil — Fouad Sidali (@FouadSidali) 9 april 2017

Willem II een doelpunt ontnomen! Schot van Haye zat er gewoon in! — Ronald Bos (@Ronald_fcg) 9 april 2017