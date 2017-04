Clubwatcher kraakt Feyenoorder: uit lijkt het wel zijn broertje..

Feyenoord wist vandaag niet te winnen op bezoek bij PEC Zwolle, veel spelers speelden onder de maat en waren geen schim van zichzelf in de 8-0 zege op GAE, afgelopen midweek.



Dat concludeert ook clubwatcher Iwan van Duren, van Voetbal International. "Qua spanning kan het niet meer op, nee. Feyenoord laat Ajax wel heel dichtbij komen op deze manier (het verschil is nog één puntje, red.). Als je weer op zo'n manier uit de kleedkamer komt vraag je ook om problemen", zegt Van Duren na afloop.



"Ik denk dat ze nog steeds uitwedstrijden anders ingaan dan thuiswedstrijden. Sommigen lijken in uitwedstrijden net twijfelaars te worden." Vooral Jens Toornstra krijgt er flink van langs. "Het lijkt wel alsof ze in uitwedstrijden zijn broer opstellen iedere keer.. Hij werkt wel hard en doet er alles aan, maar de man die De Kuip keer op keer in vuur en vlam zet, is in uitwedstrijden vaak onzichtbaar.."