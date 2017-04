Meer duidelijkheid over blessures El Ahmadi en Jorgensen

Feyenoord morste vandaag 2 punten door gelijk te spelen bij PEC Zwolle. Velen wijzen als mede-oorzaak naar het wegvallen van Nicolai Jorgensen, die tijdens de warming-up toch nog afhaakte.



En dat terwijl hij op papier in de basisformatie stond. "Nicolai voelde op 't laatst toch iets tijdens de warming-up. Het was vergelijkbaar als wat hij voelde tegen Ajax. Het risico was te groot om hem te laten starten", legt trainer Giovanni van Bronckhorst uit aan FOX Sports.



Verder viel Karim El Ahmadi tijdens de wedstrijd nog weg met liesklachten. De ernst moet maandag duidelijk worden, zo meldt AD-journalist Mikos Gouka.





El Ahmadi heeft een liesblessure. Onduidelijk hoe ernstig het is, morgen medisch onderzoek. #zwofey — Mikos Gouka (@MikosGouka) 9 april 2017