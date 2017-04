Van Bronckhorst sombert: "Helaas niet goed genoeg"

Veel Feyenoord-supporters droomden al volop van de Coolsingel, maar na het 2-2 gelijkspel bij PEC Zwolle is er nog maar één punt over van de opgebouwde voorsprong. Giovanni van Bronckhorst weet dat het ook heel anders had kunnen uitpakken. Positiever, maar ook een stuk negatiever...



"De start was natuurlijk niet hoe het moet", beaamde 'Gio' voor de camera van FOX Sports. "Op zo'n moment loop je vroeg achter de feiten aan. Het was moeilijk om terug te komen, maar dat doen we wel. Dan hebben we nog een halfuur om de winnende treffer te maken. Een aantal keer valt de bal dan niet goed."



Van Bronckhorst weet niet waarom de koploper wéér zwak aan een uitduel begon. "Dat moet uit ons spel, want we maken het ons onnodig moeilijk. Ons spel was moeizaam, dat is een understatement. Het is knap hoe het team zich heeft teruggevochten, maar het is helaas niet goed genoeg geweest."



De Feyenoord-trainer weet: "Er zijn nog vier wedstrijden te spelen en de voorsprong is nog maar één punt. Deze wedstrijd kan cruciaal zijn. Volgende week moeten we weer vol aan de bak tegen FC Utrecht."