Cocu legt reserverol Locadia voor Willem II-thuis uit

PSV is zonder Jürgen Locadia begonnen aan de thuiswedstrijd tegen provinciegenoot Willem II. Trainer Phillip Cocu heeft die beslissing niet genomen uit mogelijke onvrede na het 2-2 gelijkspel bij FC Twente.



Locadia verscheen in Enschede aan de aftrap en bracht PSV in de eerste helft langszij met een knap doelpunt. De PSV'er speelde ook prima, maar hield daar wel lichte liesklachten aan over. Dat liet Cocu voorafgaand aan het duel weten aan FOX Sports.



Cocu heeft Gastón Pereiro om die reden een basisplaats toegewezen.





