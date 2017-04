Sensationele opleving ADO: "Kan het amper geloven!"

Een week geleden zag de situatie er nog bijzonder slecht uit voor ADO Den Haag, maar hoe anders is dat nu. De Hofstedelingen versloegen achtereenvolgend Roda JC (4-1), Willem II (1-2) en gisteren FC Groningen (4-3) op rij.



"We hebben een geweldige week met elkaar beleefd", vindt ook trainer Alfons Groenendijk, voor de camera van FOX Sports. "Dat het negen punten oplevert hadden we nooit durven dromen. Al was het nog 4-4 geworden als de wedstrijd tien minuten langer had geduurd."



Opmerkelijk was dat Groningen nog van een 4-0 achterstand terug kon komen tot 4-3. Volgens Groenendijk een logisch gevolg van het drukke programma van ADO. "Mijn spelers zaten er helemaal doorheen. Het was woensdag laat in Tilburg. We hadden maar twee dagen en toen moesten we alweer spelen. Na de 4-1 konden we het niet meer belopen en werden we kwetsbaar."



ADO staat nu virtueel dertiende; drie punten boven plek 16 (en dus nacompetitie tegen degradatie).